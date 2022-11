Rooney contro Cristiano Ronaldo: “Ha fatto cose inaccettabili. Deve abbassare…”

L'inizio della stagione 2022-23 coincide con l'inizio di stagione più complicato per Cristiano Ronaldo. Il portoghese fatica a trovare spazio nell'undici titolare e sembra aver perso la sua vena realizzativa. Inoltre è arrivato anche l'attacco da parte di uno dei suoi ex compagni, Wayne Rooney: "Penso che le cose che ha fatto dall'inizio della stagione non siano accettabili per il Manchester United. Ho visto Roy Keane difenderlo. Roy non lo accetterebbe, non lo accetterebbe affatto", ha detto a Talk Sport.