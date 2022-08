Rooney: “Mbappé? Mai visto uno con un ego così grande. Qualcuno gli ricordi…”

Intervistato da Depar Sports, Wayne Rooney, parlando del Psg, ha commentato un episodio che non è passato inosservato. Nel corso della gara tra il club parigino e il Nantes, Mbappé ha dato una spallata a Leo Messi mentre si dirigeva verso Neymar per accaparrarsi il pallone per battere il calcio di rigore. Un episodio che non è piaciuto all'ex United: "Un giocatore di 22 o 23 anni che dà deliberatamente una spallata a Messi... Non ho mai visto un ego così grande in tutta la mia vita. Qualcuno ricordi a Mbappé che Messi aveva già quattro Palloni d'Oro alla sua età".