Inter, rosa non profonda: Inzaghi non ha alternative, ora il 3-5-2 è prevedibile

"Come alla Lazio, Inzaghi ha una sua squadra di titolari, dove le riserve incidono poco. Questa caratteristica è stata accentuata dagli infortuni lunghissimi di Brozovic e Lukaku e ora anche dai malanni di Dumfries. Ma la mancanza di rotazioni logora i migliori e toglie ritmo alle riserve. I casi di Correa e Bellanova, sono diversi, ma esemplari. Con Dumfries rallentato dall’infortunio post Mondiale e con Lukaku in perenne ritardo, il quadro è di un gruppo che non regge tutti gli impegni, anche a livello nervoso. Una squadra che tra l’altro non ha idee alternative al 3-5-2, un sistema che a bassa intensità diventa prevedibile. E attaccabile, considerati i 33 gol presi".