Inter, rosa sotto esame: personalità e mentalità vincente latitano, i problemi si ripetono

Nel corso del vertice andato in scena ieri ad Appiano Gentile tra Antonio Conte e parte della dirigenza dell’Inter si è fatto il punto della situazione dopo la bruciante eliminazione dall’Europa. Tra i temi toccati, secondo La Gazzetta dello Sport, anche le lacune evidenziate dalla rosa nerazzurra, finita nuovamente sotto esame:

“Sono stati a lungo evidenziati i limiti strutturali dell’organico. Il gruppo ha ancora una volta mostrato lacune in termini di personalità e di abitudine alla vittoria. Discorsi, questi, che tornano quasi ciclicamente d’attualità ad Appiano: la revisione profonda dell’organico, progettata già la scorsa stagione, non è stata portata a termine anche per colpa di una pandemia che ha limitato i movimenti sul mercato. Non si parla solo di acquisti, ma anche di cessioni, relativamente a calciatori che non garantiscono quelle due paroline magiche, mentalità vincente“.