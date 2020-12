Rose: “Il Borussia può fare qualcosa di storico. Non ci interessa se saremo noi a eliminare il Real”

Alla vigilia della sfida tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach, il tecnico dei tedeschi Rose ha parlato in conferenza stampa

“Ci sarebbe piaciuto giocare in uno stadio completo del Bernabeu. È un peccato che questo non sia possibile. Ma non riesco a vedere alcun vantaggio per noi da questo. Sono teso prima di ogni partita. Siamo pronti per la partita e conosciamo il nostro lavoro. Quindi non è necessario essere nervosi. Attendiamo con impazienza la sfida e vogliamo utilizzare la nostra buona posizione di partenza. Il Borussia può creare qualcosa di storico domani. Non importa a noi che potremmo eliminare il Real Madrid”.