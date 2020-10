Marco Rose (Gladbach): “Lazaro è tornato in gruppo, ma dopo il suo infortunio…”

Marco Rose, tecnico del Borussia Monchengladbach, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con il Lipsia in Bundesliga. La squadra è nello stesso girone di Champions League dell’Inter. Ecco le ultime sullo stato di forma dei giocatori: “Tutti i giocatori sono importanti e ognuno di loro ha un ruolo nella squadra. Non so dire quanto turn over faremo in queste settimane. Dipende da come rispondono i singoli quando vengono impiegati in molte partite. Alcuni vengono da infortuni e quindi devono essere dosati. Vogliamo che scenda in campo una squadra fresca. Lazaro è tornato in gruppo. Lo faremo giocare per brevi periodi. Dopo il suo infortunio non deve forzare la mano nel rientro“.