Rose: “Molto delusi dal risultato, ma siamo in corsa. Forse in tanti non avrebbero…”

Marco Rose ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter in Champions League: “Siamo molto delusi dal risultato, dalla prestazione della nostra squadra. Loro sono stati molto ordinati, noi abbiamo controllato alcune fasi della partita. Sul finire della partita ho riconosciuto la mia squadra. Possiamo prenderci i punti che ci servono. Siamo in corsa, forse in tanti non lo avrebbero detto. Bisogna riconoscere che i nostri giocatori si battono e che tengono testa anche alle grandi squadre. Ce la giocheremo di nuovo a Madrid. Gol annullato? L’arbitro ha avuto un altro punto di vista. Real? Anche noi dobbiamo vincere e anche noi possiamo farlo. Siamo in un girone difficile. Tutti conoscono la qualità del Real ma comunque noi abbiamo un obiettivo, passare il turno”.