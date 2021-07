Rosella Sensi: “Spalletti? Battuta inappropriata su Totti. La fiction…”

Le considerazioni dell'ex presidente giallorosso a proposito di quanto detto dal tecnico nella conferenza stampa di Castel Volturno

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti ha fatto qualche battuta inappropriata su Totti. La battuta fatta su di lui era rivolta proprio a Totti, non agli sceneggiatori della fiction. Voglio molto bene a Francesco e sono cose che dovrebbero chiudersi così. Non c'è stata pacatezza da parte di Spalletti sulla fiction. Non voglio dire i difetti di Spalletti. Il pregio è che quando riesce a coinvolgere tutti può fare davvero molto bene, come avvenne nella mia Roma. De Laurentiis ha preso il Prof. Landolfi nel suo staff ed è stato un grandissimo acquisto, complimenti ad Aurelio".