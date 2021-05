Valentino Rossi: “Addio Conte? Come Mourinho. Con l’Inter non ti godi mai nulla”

A tre giorni dal Gran Premio del Mugello di Moto Gp, Valentino Rossi, intervistato da Sky, ha avuto modo di parlare anche della sua Inter

"Non me l'aspettavo, ma nel calcio ci sono altre dinamiche. Nelle moto, di solito, se vinci non vai via, ma quando non vinci. Vederlo andare via è stato quasi come vedere l'addio di Mourinho dopo la finale. Soffri tutto l'anno e poi, quando è il momento di godere, non ci riesci comunque. Dispiace, spero che l'Inter possa prendere un allenatore di livello, perché Conte ha fatto un buon lavoro".