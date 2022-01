Rossi: “Icardi? Arriverebbe alla Juve carico. Se fa questa scelta è perché…”

Le parole del tecnico: "Icardi? Non ho mai avuto problemi con lui, è un grandissimo professionista, molto ben voluto dai compagni"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Delio Rossi, allenatore, ha parlato così della possibilità di vedere Mauro Icardi alla Juventus: "È un giocatore importante, per caratteristiche è il giocatore adatto, dipende poi come arriva a Torino, ma credo arrivi carico, perché lui è una persona orgogliosa. Se fa questa scelta è perché vuole rimettersi in discussione. Non ho mai avuto problemi con lui, è un grandissimo professionista, molto ben voluto dai compagni, soprattutto era un giocatore molto altruista, cosa che forse ha perso nel tempo. Si spendeva molto, in fase di non possesso. Dentro l'area poi si faceva sentire molto".