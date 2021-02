Delio Rossi: “Inter-Lazio? Vista la stagione, è decisiva per i nerazzurri”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha parlato del big match di domenica sera contro l'Inter

Ai microfoni di TMW Radio, Delio Rossi, ex allenatore biancoceleste, si è proiettato alla sfida di domenica sera a San Siro contro tra Inter e Lazio , che lo stesso Rossi definisce decisiva per la squadra di Antonio Conte :

"E' più decisiva per l'Inter che per la Lazio. L'Inter uscendo dalla Coppa Italia e dall'Europa, con questi investimenti e qualità deve lottare per vincere lo Scudetto, che è l'ultimo obiettivo rimasto. La Lazio sta facendo una rincorsa incredibile. Sarà una partita difficile. I miei giocatori preferiti? Milinkovic e Barella li vorrei nella mia squadra ideale".