Rossi: “Inzaghi dead man walking. Panchina, sembra che l’Inter voglia cambiare”

Gian Luca Rossi, giornalista di TeleLombardia, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Conte? Per me sta fermo un anno, si cura bene ma attenzione. Come l'ultima volta, lui prova a star fermo, va a fare l'opinionista e dopo un mese e mezzo sbarella e prende la prima top panchina che si libera. E la panchina europea la trova. Fermo non ci sa stare ma chissà".