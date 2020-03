Delio Rossi: “Tutto tornerà come prima. Anti-Juve? Più Lazio che Inter”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Delio Rossi si è soffermato non solo sull’emergenza coronavirus, ma anche sulla situazione specifica del calcio, che ha visto interrompere tutti i campionati. Ecco le parole dell’ex tecnico di Lazio e Palermo:

DI NUOVO STADI PIENI – “E’ una situazione talmente anomala che non si possono fare previsioni, se non le fanno gli scienziati figurarsi se posso io. Dobbiamo solo vivere alla giornata e non fare progetti a lungo termine, non siamo in condizione. Tra l’altro, non è che l’emergenza possa finire di punto in bianco, in ogni caso ci sarà un periodo di assestamento. Io sinceramente gli stadi di nuovo pieni me li immagino, anche perché le cose brutte si dimenticano prima di quelle belle. La mia certezza è che tutto tornerà come prima, non so quando, ma tornerà“.

CAMPIONATI – “Li farei ricominciare, quando sarà, se serve anche il prossimo anno, da dove è stato interrotto. Dopo che la palla ha iniziato a rotolare non si possono cambiare le regole del gioco. D’altronde hanno spostato anche gli Europei e le finali delle Coppe europee: ragazzi, siamo in mezzo a una pandemia, non è un problema solo italiano“.

LOTTA SCUDETTO – “La Juventus è la più forte, quindi più che vincere un altro lo avrebbero potuto solo perdere i bianconeri, magari per la questione Champions. Chi? Forse più la Lazio che l’Inter“.

(Fonte: Corriere dello Sport)