Rossi: “Pandev? L’ho fatto giocare io nella Lazio. Il Triplete con l’Inter misura il valore”

Ha fatto parte delle pagine più belle della storia recente dell’Inter e continua a macinare chilometri e segnare reti a distanza di anni. Goran Pandev è usato sicuro al quale il Genoa affida le proprie speranze di salvezza. Ne ha parlato anche Delio Rossi, suo allenatore ai tempi della Lazio: “Mi fa piacere parlare di Goran: l’ho visto crescere e l’ho fatto giocare io nella Lazio, l’hanno dato come surplus nello scambio per Stankovic, ma questo ragazzo che veniva dalla Primavera dell’Inter per me aveva qualità. E avendo fatto bene dappertutto, significa che ha dei valori. Si è tolto la soddisfazione di vincere il Triplete con l’Inter, ed è misura del suo valore, ma si sta rivelando importante anche col Genoa. Molto sottovalutato”.