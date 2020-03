Valentino Rossi: “Congelare il campionato? Vincerebbe la Juve. Meglio i playoff. Scherzo, ma…”

Valentino Rossi ha risposto alle domande dei suoi tifosi in un collegamento via Skype. E gli è stato chiesto anche della ripresa del campionato italiano, di cosa ne pensa. Il pilota, che tutti sanno tifa Inter, ha risposto: «Congelare la classifica, non assegnare classifica o playoff o playout? Secondo me è un peccato non assegnare il campionato, sono arrivati a più di metà. Chi è davanti, la Juve o la Lazio? La Juve, quindi vincerebbero ancora loro. Direi siano meglio playoff e playout. A parte gli scherzi, potrebbe essere una bella soluzione da vedere. Sarebbe comunque un’annata condizionata. Anche le ultime che hanno giocato per forza, quelle di Champions, si guardavano in un’atmosfera particolare, ci si chiedeva a cosa serviva giocare a calcio in quel momento. Secondo me in momenti così lo sport si deve un attimo fermare. Prima deve stare bene tutta la gente e poi si può ricominciare a giocare».

(fonte: SS24)