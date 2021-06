Rossi: “Scudetto? Juve avvantaggiata, l’Inter si è indebolita. Spalletti…”

Le parole del ct dell'Ungheria: "La Juve è avvantaggiata anche perché l’Inter si è indebolita, spero di vedere il Napoli nelle prime posizioni"

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Marco Rossi, ct dell'Ungheria, ha parlato così della corsa scudetto per il prossimo campionato di Serie A: "La Juve è avvantaggiata anche perché l’Inter si è indebolita, spero di vedere il Napoli nelle prime posizioni, in questi anni gli azzurri hanno fatto vedere belle cose. Il curriculum di Spalletti parla da solo per lui, è la scelta più intelligente di Serie A, complimenti alla società”, le sue dichiarazioni riportate da AreaNapoli.