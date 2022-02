Rossi: “Zamparini innamorato del calcio. Una volta mi fece andare da lui e…”

Le parole dell'ex allenatore del Palermo a proposito del presidente scomparso nelle ultime ore

Delio Rossi, ex allenatore del Palermo, ha parlato del suo rapporto con Maurizio Zamparini, scomparso nelle ultime ore. Questo il suo ricordo ai microfoni di TMW: "Zamparini? Il primo ricordo è quello di una persona innamorata del calcio. Si arrabbiava, ma dopo due ore gli passava. L’episodio più eclatante riguarda una trasferta: avevamo perso 3-1 e preso tre gol su punizione. Ero tornato a Roma a casa per tornare a Palermo, arrivato all’aeroporto mi chiamò il Presidente dicendomi di andare a casa sua a Udine urgentemente. Sono ripartito da Palermo a Udine. Mi fece entrare e in tv mise la punizione per farmi vedere che a suo dire avevamo sbagliato le posizioni rispetto al previsto. Non aveva ragione. Praticamente mi fece andare a casa sua per cazziarmi. Aveva qualche fissazione. Una predilezione per i giocatori più talentuosi, loro - conclude Delio Rossi - potevano permettersi qualcosa in più”.