Serie A, torna un ‘rosso contro la violenza”. Casini: “Daspo è un modello”

«Su questo proprio il calcio può rappresentare un modello, se pensiamo alle misure di prevenzione o a strumenti come il Daspo. Ecco, per chi commette reati di femminicidio o anche i reati spia, ci vorrebbero non solo tutte le pene previste, ma anche misure come queste, perché i colpevoli di questi crimini non sono tifosi. Il calcio condanna con forza ogni violenza contro le donne e non vuole negli stadi chi si macchia di questi delitti che sempre più turbano il Paese intero», ha concluso Casini.