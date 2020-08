Rovazzi: “Ai tempi di Spalletti Zanetti mi disse di un giocatore: “Vedrai che tutto il mondo…””

Fabio Rovazzi ai microfoni di Inter TV prima della finale di Europa League: “Sono molto contento per la squadra, sono tutti molto motivati, Il mio preferito di questa Inter è Lautaro Martinez. Ai tempi di Spalletti uscii a cena con Zanetti e mi disse: “Hai presente quel ragazzo? Quel ragazzo lo conoscerà tutto il mondo”. E infatti aveva ragione, è un fenomeno. Mi piacerebbe vedere io e Lukaku nella stessa inquadratura, è quattro volte me. Mi piacerebbe avere tutta la squadra in un videoclip. Da zero a dieci livello di ansia dieci. Sono fiducioso e non sono uno di quelli che soffre. Sono tranquillo e contento comunque vada”.

(Inter TV)