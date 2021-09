Rovella, di proprietà della Juve ma di fede interista: “Quel 4-0 con il Milan…”

Ecco le dichiarazioni del centrocampista di proprietà dei bianconeri, in prestito al Genoa per questa stagione

Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa ma di proprietà della Juventus, racconta a L'Ultimo Uomo la sua fede per l'Inter: "La prima volta che sono andato avrò avuto 4-5 anni, ero piccolissimo: andavamo sempre a vedere partite come Inter-Juve, Milan-Inter, partite così. Era pazzesco San Siro, anche l’altra volta che ci abbiamo giocato (alla prima giornata di campionato, ndr), era incredibile. Come il Ferraris, che è un po’ più piccolo, però l’atmosfera è quella. Mi ricordo il primo derby che ha fatto Sneijder, quello in cui era appena arrivato e l’Inter ha vinto 4-0 col Milan".