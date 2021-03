Rovella e l’esordio contro l’Inter: “Una squadra di campioni, è stato un onore. Dopo…”

Ospite del format La Giovane Italia, Nicolò Rovella ricorda il suo esordio in Serie A avvenuto in un Inter-Genoa

Ospite del format La Giovane Italia, Nicolò Rovella ricorda il suo esordio in Serie A avvenuto in un Inter-Genoa del 21 dicembre 2019. "Esordire in uno stadio come San Siro è qualcosa di speciale, una cosa che non ti puoi dimenticare. Sono nato a Milano e quindi ha avuto anche un altro sapore".