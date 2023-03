Rover: “All’Inter 3 anni belli. Tornare sarebbe un sogno. Cercavo di prendere spunti da…”

Il Südtirol è sicuramente la grande sorpresa della Serie B. Nella squadra di Bisoli uno dei protagonisti è Matteo Rover. Con un passato nelle giovanili dell'Inter, ai microfoni di Itasportpress.it ha parlato del presente e del futuro: "Per noi il quarto posto ha un significato molto importante. Non pensavamo di raggiungere questa posizione in classifica in questo momento del campionato. Stiamo dando il massimo e ottenendo grandi risultati. Bisogna continuare così".