Rovida: “Stiamo migliorando nel palleggio. Reagito bene nel secondo tempo, serve costanza”

Il portiere dell'Inter, intervistato dalla tv nerazzurra, ha commentato la vittoria nell'ultimo turno contro il Pescara

"Miglioriamo sempre più nel palleggio, bisogna andare avanti così. Reagito bene nel secondo tempo, nel primo non abbiamo trovato il gol. Ora abbiamo migliorato la nostra classifica, buona partita col Pescara. Ora dobbiamo mantenere questa costanza e continuare a vincere in campionato. In Yourh League dobbiamo fare un bel risultato col Real Madrid".