Ruben Sosa: “Vecino ha la garra charrua, non molla mai. Con l’Inter…”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro a proposito del suo connazionale ora alla corte di Simone Inzaghi

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ruben Sosa, ex attaccante di Lazio e Inter: “Mi ricordo quando giocai nella Lazio contro il Napoli di Maradona che vinse lo scudetto. In quegli anni c’erano tantissimi campioni in Serie A. Con Riedle siamo ancora come fratelli, eravamo una grande coppia. Il terzo straniero era Thomas Doll, era una Lazio davvero forte. Vecino? Ha quella 'garra charrua' e non molla mai. Ha vinto lo scudetto con l’Inter dopo l’infortunio. In campo organizza tutta la squadra, ed ha molta voglia di vincere".