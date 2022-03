Rubinho: “Dybala? Passato davvero troppo tempo. Dovesse andare via…”

Le parole dell'ex portiere: "E' fortissimo, un top player, vederlo giocare è sempre un piacere. Il mio consiglio è di fare la scelta giusta"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Rubinho, ex portiere della Juventus, ha parlato così alla situazione legata al futuro di Paulo Dybala: "Sono ormai diversi mesi che si parla di questo rinnovo, a mio giudizio è passato davvero troppo tempo. Non ci sono dubbi sul fatto che Paulo ami questo club, non l'ho mai visto insofferente o triste per questi colori. In questi anni è diventato un simbolo della Juve. Sarebbe un duro colpo per la dirigenza se dovesse decidere di non rimanere".