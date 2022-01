Inter, sondaggio per Rudiger: richiesta di ingaggio eccessiva, pista abbandonata

Tra i tanti calciatori in scadenza di contratto a giugno visionati dalla dirigenza nerazzurra c'è anche il difensore del Chelsea

L'Inter rimane particolarmente attiva sul mercato dei calciatori in scadenza di contratto: virtualmente sistemata la porta con Onana, l'attenzione si sposta ora sugli altri reparti. Per quanto riguarda la difesa, oltre al tedesco Ginter, la dirigenza nerazzurra ha fatto un sondaggio anche per il connazionale Rudiger, che non ha ancora rinnovato con il Chelsea. Una pista già abbandonata, secondo La Gazzetta dello Sport: "L'Inter a suo tempo ha fatto un tiepido sondaggio con Antonio Rudiger, ma le richieste di stipendio vanno ben oltre il consentito".