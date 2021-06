Rüdiger: “Gesto sbagliato, ma non ho morso Pogba. Non avevo il diritto di farlo”

In una dichiarazione diffusa dal suo agente, il difensore nega di aver dato un morso al giocatore francese

"Non avevo il diritto" di farlo: il difensore tedesco Antonio Rüdiger si rammarica del suo gesto di ieri sera su Paul Pogba contro la Francia (1-0) all'Euro, ma assicura di non aver morso il centrocampista dei Blues. "Non dovevo andare così con la bocca contro la sua schiena, è ovvio. Sembra brutto", ha detto il giocatore del Chelsea, in una dichiarazione diffusa dal suo agente.