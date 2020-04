Ct Cile: “Sanchez sfortunato. L’infortunio ha quasi rovinato il prestito all’Inter, ma aspettatevi che…”

Intervistato da Sport, il tecnico del Cile Rueda ha parlato di Vidal, ma anche dell’attaccante dell’Inter Sanchez che ha vissuto una stagione tormentata:

“È stato un anno complicato per Sanchez, molto difficile. Anche dopo la sua partenza dall’Arsenal, il suo primo anno a Manchester. È venuto alla Coppa América in Brasile e poi ha avuto sfortuna per l’infortunio ad Alicante contro la Colombia in una partita amichevole. Quell’infortunio ha quasi rovinato il suo prestito all’Inter e quando finalmente ha recuperato è arrivata la pandemia. Aspettatevi che recuperi rapidamente perché è un grande professionista, ha una grande cultura di allenamento e manterrà un livello elevato per qualsiasi club che gli darà una possibilità. Ha ancora molto calcio da dimostrare ad alto livello”.