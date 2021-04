Ruggeri firma per il Sona: “Sono un fantasista. E poi qui c’è anche Maicon”

Il cantante ha firmato per il club di Serie D e oggi è stato presentato alla squadra dal tecnico del Sona

(ANSA) - VERONA, 28 APR - Dai palchi musicali, alla Nazionale Cantanti, ai campi di calcio di serie D, Enrico Ruggeri ha firmato come giocatore per il Sona, formazione veronese già nota per avere ingaggiato Maicon, il terzino brasiliano dell'Inter del 'Triplete'.