Rui Costa: “Gara con l’Inter molto difficile, ma puntiamo ad andare avanti. In Italia ho…”

Al termine del tradizionale pranzo Uefa poche ore prima di Benfica-Inter, Rui Costa ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv ufficiale del club portoghese."Soprattutto sono molto orgoglioso del modo in cui siamo arrivati ​​fin qui, è il secondo anno consecutivo che il Benfica è stato tra le prime otto in Europa. Questo ci fa sognare per poter andare ancora oltre i nostri desideri. La squadra se lo merita per quello che ha fatto. La sfida sarà molto dura ma puntiamo ad andare oltre".