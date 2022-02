Fabian Ruiz: “Scudetto, vogliamo stare lì fino alla fine. Spalletti? Con lui…”

Intervistato da AS, Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A

Intervistato da AS, Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A, che vede la squadra di Spalletti diretta concorrente di Inter e Milan:

SPALLETTI - "Sono contento della mia stagione, Spalletti sta tirando fuori il meglio di me. E' un allenatore che parla e scherza con tutti i giocatori, pensa al calcio dalla mattina alla sera. Nel suo 4-2-3-1 mi trovo molto bene, avendo un partner come Anguissa o Lobotka che mi copra mi sento più libero di avanzare".

SCUDETTO - "Sappiamo che è complicato, ma siamo una grande squadra e possiamo stare lì fino alla fine. Non oso nemmeno immaginare cosa può succedere in città se dovessimo farcela; i tifosi se lo meritano, ci supportano tutti i giorni in ogni vicolo della città".