EDICOLA / CdS: Un rullo. Inter spietata: 37 gol in 15 gare. Inzaghi, che numeri

La vittoria contro l'Udinese per quattro a zero sulla prima pagina del giornale sportivo

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport la vittoria dell'Inter a San Siro contro l'Udinese ha la faccia di Thuram che ha segnato il gol del tre a zero. "Un rullo", il titolo principale scelto dal quotidiano sportivo che aggiunge: "Inzaghi ributta giù la Juve dal primo posto, più due su Max. Inter spietata, quattro a zero all'Udinese: 37 gol in 15 gare. Apre Calha su rigore, poi colpiscono Dmarco e Thuram. Il poker è di Lautaro arrivato a quota 14. Simone, che numeri: raccolti 38 punti su 45".