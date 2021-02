Rummenigge approva la Superlega: “Champions attuale spesso noiosa, quella del futuro…”

Rummenigge, attuale CEO del Bayern Monaco, si è detto favorevole alla nuova Champions che verrà: ecco le sue parole

«Avranno sempre un valore di alto livello. La nuova Champions è la ciliegia sulla torta, ma il valore del campionato non cambia: per il tifoso italiano è importante come finisce il derby di Milano o la partita contro la Juve».