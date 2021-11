Rummenigge racconta: “CR7? Una volta lo trovai nello spogliatoio Juve che…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito del portoghese che in estate ha lasciato la Juventus

Cristiano Ronaldo continua a segnare anche lontano dalla Juventus. La carriera del portoghese non sembra conoscere tramonto, come sottolinea anche Rummenigge nell'intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport: «Quello che è stato pensato in Italia è stato pensato anche al Real Madrid, quando venne ceduto nel 2018. Pure in Spagna credevano di liberarsi da un peso, soprattutto economico, ma è un giocatore che fa continuamente gol, pur avendo quasi 37 anni. Lo sta dimostrando anche adesso al Manchester United, ne sa qualcosa l’Atalanta. Inoltre ha una cura del fisico incredibile, l’ho potuto constatare con i miei occhi».