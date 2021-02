Rummenigge: “Scudetto? Inter favorita. Derby? Ho fatto complimenti a Marotta. Lukaku…”

L'ex calciatore dell'Inter, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato del club nerazzurro dopo il successo nel derby contro il Milan

Karl-Heinz Rummenigge , ex calciatore dell' Inter e attuale Ceo del Bayern Monaco , è intervenuto in collegamento ai microfoni di Sky Sport da Roma a poche ore dall'andata degli ottavi di finale di Champions League tra la formazione teutonica e la Lazio di Simone Inzaghi.

Si parla di SuperLega e del futuro del calcio mondiale: "Non ne sono un grande tifoso. Il problema del calcio si chiama Covid. Da un anno giochiamo le partite senza tifosi, che ci mancano tanto per quanto riguarda la cultura ma certamente anche per l'incasso. Il calcio soffre. Questo è un lato negativo, ma c'è anche la chance di ritrovare la normalità. Tutte le società, soprattutto le grandi, negli ultimi 10 anni hanno esagerato. Abbiamo speso anno per anno sempre di più per ingaggi e cartellini. Ora si può ritrovare la normalità".