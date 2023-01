Rummenigge: “Inter l’unica che può diventare pericolosa per il Napoli. Lukaku…”

Rummenigge, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso dell'ultima puntata di SuperTele: "Il Napoli? Si vede la mano di Spalletti, hanno distrutto la Juventus in maniera incredibile. Il calcio italiano è meno catenaccio rispetto ai nostri tempi, è sulla via buona. L'unica squadra che può diventare pericolosa per il Napoli è l'Inter. Mancano ancora 20 partite. Lukaku? Nella prima fase, prima di andare al Chelsea, ha giocato molto bene in nerazzurro. Quest'anno ha avuto la fortuna di non essere mai in forma come in quel periodo lì. L'importante è che torni presto al 100%, sarà di nuovo importante. L'attacco nerazzurro è molto forte. Il derby? Dopo quella con la Juve, è la partita più importante del campionato. La Supercoppa è sempre un extra: se puoi vincere, la vinci. Se la perdi, non è un dramma. L'Inter è nel mio cuore: quando sono arrivato a Milano si era creato un grande rapporto tra club e tifosi".