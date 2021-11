Rummenigge: “L’Inter può difendere lo scudetto. Inzaghi? Avevo intuito…”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport

Karl-Heinz Rummenigge ha più tempo per godersi l'Inter in tv. L'ex calciatore nerazzurro dallo scorso giugno ha lasciato le cariche al Bayern Monaco, pur avendo ancora un certo peso nel mondo del calcio. Intanto ha parlato della Beneamata ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Il derby? Sì, un po’ l’ho visto. Purtroppo l’Inter poteva anche vincere ma fa niente, il campionato è ancora lungo. L’importante è non aver perso. E’ interessante come anche dopo l’addio di Conte società e squadra marcino bene».

«Noi abbiamo giocato due volte contro la Lazio in Champions: anche se il Bayern ha sempre vinto, si è vista la mano di Inzaghi, come in tutti gli anni in cui è stato a Roma. Anche all’Inter si vede il suo buon lavoro, in campo e tatticamente. È importante che le squadre di Milano siano tornate protagoniste».