Rummenigge: “Stipendi e commissioni aumentano, i club pagheranno il conto. Alla Uefa…”

Intervenuto nel podcast 'TOMorrow', l'ex Ceo del Bayern Monaco ha parlato delle difficoltà economiche con cui si scontreranno i club

La pandemia ha messo in ginocchio i club dal punto di vista finanziario. A distanza di due anni la situazione sembra migliorare e gli stadi stanno tornando a riempirsi. Ma il calcio avrà imparato la lezione? A sentire Karl-Heinz Rummenigge no. "Il grosso problema nel calcio è che non è disposto a trarre insegnamenti da queste cose. Gli stipendi stanno ancora aumentando, le commissioni di trasferimento stanno ancora aumentando e qualsiasi settore che aumenta i budget durante una crisi alla fine dovrà pagare il conto".

"Penso che ora ai club vadano forniti strumenti in termini di finanziamenti più seri, ad esempio in termini di livelli di debito. Non spendere più di quanto incassa. Questo è il punto del fair play finanziario. La Premier League sta attualmente guidando il calcio, soprattutto in Europa. Potrebbero essere ai massimi livelli, ma la UEFA non può essere d'accordo sul fatto che un campionato ora sia così dominante. L'unico club che può tenere il passo è il Psg".