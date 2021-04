Rummenigge: “Superlega messaggio disperato di chi è in difficoltà. La nuova CL…”

Le parole dell'ad del Bayern: "Se abbiamo detto no alla SuperLeague è stato perché siamo pienamente soddisfatti della Champions League

Perez? Restiamo in ottimi rapporti, non dobbiamo dimenticare che è alla guida del club più conosciuto al mondo. La Champions? Ha perso un po' di interesse e la nuova formula può essere anticipata di due anni per motivi legali e commerciali: consentirà emozioni ancora più forti, ci sarà più suspense e difficoltà per i club, compresi i grandi favoriti. Se abbiamo detto no alla Super League è stato perché siamo pienamente soddisfatti della Champions League e non dimentichiamo la nostra responsabilità nei confronti dei tifosi, che sono contrari a questo tipo di riforma".