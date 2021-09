Rummenigge: “La Superlega è morta. Si cambi il FPF. PSG? Vedremo a giugno 2022”

Le parole dell'ex direttore generale del Bayern: "Gli importi che sono stati nuovamente spostati nel recente mercato sono difficili da capire"

Marco Astori

Karl-Heinz Rummenigge, ex direttore generale del Bayern Monaco, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di AS. Queste le sue parole in merito al mercato faraonico operato dal Paris Saint-Germain e da alcuni club inglesi: "Abbiamo tutti assistito alle somme che, nonostante la crisi, gli inglesi e il PSG hanno investito. La cosa principale deve essere la competizione a parità di condizioni. Per questo motivo, tutti i miei sforzi come membro del Comitato Esecutivo UEFA andranno a preservare tale giustizia sportiva. Gli importi che sono stati nuovamente spostati nel recente mercato, soprattutto nel contesto della Pandemia, sono difficili da capire. È chiaro che, quando hai abbastanza soldi per comprare un club e non dipendi dalle sue entrate, agisci con un vantaggio sul mercato rispetto agli altri".

Sembri preoccupato.

"Il calcio è sulla strada sbagliata dal 1995, in particolare dalla sentenza Bosman. Il fatto che i giocatori possano andare liberi alla fine del contratto ha causato una serie di aberrazioni in termini di stipendi, commissioni per gli agenti e importi per i trasferimenti. Dipende dalla UEFA e, in quanto massimo organo di regolamentazione del calcio mondiale, dalla FIFA in particolare, ri-incanalare un mercato sempre più fuori controllo. Certo, sono convinto che la UEFA possa e debba trovare gli strumenti per garantire ciò che è più importante in questo sport: una sana competizione ad armi pari".

Quello che sta facendo il PSG è legittimo?

"Non conosco le cifre esatte in termini di budget e monte ingaggi del PSG, ma sospetto che saranno aumentati. È chiaro che la UEFA seguirà la vicenda molto da vicino, ma vale la pena ricordare quanto segue: l'equilibrio che conta rispetto al fairplay finanziario è quello di giugno 2022, non ora. È quello che prevede il regolamento. Si vedrà poi quando si confronteranno esattamente le spese e le entrate, a questo punto della stagione si conoscono solo le spese. Quando sarà il momento, la UEFA esaminerà i numeri e ne sapremo di più".

Il fairplay finanziario ha bisogno di una riforma?

"Deve essere adattato ai tempi. Il modo di fare trading e delle finanze è cambiato radicalmente negli ultimi 10 anni. Spero anche che i politici siano disposti a garantire un sostegno legale al calcio, cosa che non è avvenuta in passato".

La Superlega è morta?

"Sono tre i club che la tengono in vita, almeno in termini legali. Nello sport è difficile per me vedere una competizione con tre membri. Non so perché loro tre continuino ad aggrapparsi ad essa, quello che so è che la Superlega, così com'era organizzata all'inizio, è morta. Non lo dico io, l'hanno detto i tifosi di calcio di tutta Europa. La reazione è stata chiara e nessun club in Inghilterra, Francia o Germania non sarà mai più tentato di giocare con il fuoco. Senza contare che si è trattato di un gesto frettoloso da parte dei presunti fondatori. Sono convinto che volessero far precipitare le fondamenta per alleviare gli effetti provocati dalla Pandemia a breve termine. Parliamo di 250 e 350 milioni in mano ad ogni club, che sarebbe stata la famosa goccia d'acqua nell'oceano perché, alla lunga, quei soldi avrebbero addirittura peggiorato la situazione economica di più di uno".

Non conosce Florentino Pérez da ieri. Sapeva dei suoi piani?

"Diciamo solo che non mi ha colto di punto in bianco. Florentino è sempre stato un sostenitore della Superlega. Parliamo di un grande imprenditore che da tempo non condivideva le decisioni di FIFA e UEFA e si comportava di conseguenza. L'idea della Superlega non è nata ad aprile, ma molto prima".