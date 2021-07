Inter, ruolo diverso per Oriali? In caso di addio niente sostituti. E Ferri…

Terminati gli impegni con la Nazionale, per il team manager nerazzurro è tempo di decidere il suo futuro: incontro in programma con Marotta

Una stagione tanto esaltante quanto lunga e faticosa per Gabriele Oriali: prima lo scudetto con l'Inter, poi l'Europeo con la Nazionale. Ora è tempo di godersi un po' di meritato riposo, in attesa di fare chiarezza sul suo futuro. Che potrebbe non essere più nerazzurro, nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2022. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "A breve ci sarà l'incontro con l'a.d. Marotta, l'uomo che nel 2019 lo ha chiamato all'Inter - a prescindere dal successivo arrivo di Conte - per insegnare il senso di appartenenza interista. Perché si vada avanti insieme, più di una cosa dovrà incastrarsi. A partire dal fatto che a Oriali potrebbe essere proposto un ruolo diverso, senza più presenza in panchina, dove pure sarebbe d'aiuto anche a Inzaghi, nuovo dell'ambiente. Uomo schietto, poco propenso ai compromessi, se vogliamo 'scomodo' in un mondo pieno di signorsì, Lele potrebbe anche non accettare. La Pinetina è casa sua, il metodo di lavoro ha sempre pagato. Se capisse di non sentire suo il nuovo abito, non è certo uno che rimane attaccato alla poltrona. Anche se dall'Inter filtra che, almeno nel breve, non verrebbe sostituito. Malgrado sia già circolato il nome di Riccardo Ferri".