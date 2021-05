Ryanair sfotte Mourinho: “Per andare a Roma gli basta un bagaglio a mano visto che…”

Mourinho, come noto, ha deciso di ripartire da Roma e dalla Roma. L'obiettivo dell'ex allenatore dell'Inter è tornare a vincere un trofeo

Josè Mourinho, come noto, ha deciso di ripartire da Roma e dalla Roma. L'obiettivo dell'ex allenatore dell'Inter è tornare a vincere un trofeo che nella sua bacheca personale manca ormai dal 2017, anno in cui si portò a casa l'Europa League alla guida del Manchester United. Il periodo al Tottenham, per lo Special One, non è infatti stato dei più felici.