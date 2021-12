Sabadini: “Scudetto? Inter favorita, ha tanti ricambi. Il Milan può dire la sua ma…”

Le parole dell'ex rossonero: "Scudetto? Per me la favorita è l'Inter vista la rosa con tanti ricambi. C'è poi l'Atalanta che va forte e mette paura a tutti"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giuseppe Sabadini, ex difensore del Milan, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Per me la favorita è l'Inter vista la rosa con tanti ricambi. C'è poi l'Atalanta che va forte e mette paura a tutti. Il Napoli ha avuto tanti infortuni e quindi sta avendo qualche problemino ma gioca bene".