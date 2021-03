Sabatini: “Allucinanti formazioni Genoa e Samp”. Ordine: “L’Inter l’avrebbe spianato persino se…”

Lo scambio durante Pressing: il tema della discussione era la scelta di Ballardini di schierare diverse riserve contro l'Inter

Ha fatto discutere qualche tifoso sui social la scelta di Davide Ballardini di schierare una formazione rimaneggiata contro l'Inter, considerato l'imminente derby con la Sampdoria di mercoledì. Questa scelta non trova d'accordo Sandro Sabatini, che a Pressing ha detto: "La Sampdoria ha fatto lo stessa cosa del Genoa, lasciare fuori 4-5 titolari: è una roba allucinante. Ballardini e Ranieri non devono certo seguire i miei consigli, però perché dare per persa la partita prima di giocarla?".

Fabrizio Biasin ha risposto immediatamente così: "E' un segnale. Fino a qualche anno fa succedeva solo alla Juventus, la davano in tanti per persa. Ora succede anche all'Inter: ci sono avversarie che la danno per persa. E' un bel segnale per l'Inter. Qualche equilibrio è cambiato: con la Juve tutti provano a giocarsela".