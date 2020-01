Sabatini: “Io questo arbitraggio contro l’Inter non l’ho visto. È ora di farla finita con…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha commentato l’arrivo di Christian Eriksen e il pareggio dell’Inter contro il Cagliari. Questo il commento del giornalista: “Eriksen mi piace, può essere lo Sneijder di 10 anni fa, ma protestare con l’arbitro è una strada sbagliata, io questo arbitraggio contro l’Inter non l’ho visto. E’ l’ora di farla finita con gli alibi: va risolto qualcosa, ma tatticamente. L’Inter può accogliere con sollievo gli ultimi pareggi in casa, anche per i risultati delle altre, ma quella ferocia e quella potenza di qualche settimana fa non si vedono più. Ora bisogna azzeccare il mercato, mi sembra ci sia troppa frenesia e ieri si è visto”.

(Radio Sportiva)