Sabatini: “Arnautovic non gioca a calcio lo disegna. Quando parte sradica l’erba”

Il direttore sportivo della Salernitana ha parlato dell'ex attaccante nerazzurro che ora è protagonista nel Bologna di Mihajlovic

È stato anche dirigente del Bologna e da ds della Salernitana ha detto la sua sull'ex Inter Marko Arnautovic. È in questo momento l'uomo in più della squadra di Sinisa e di lui Walter Sabatini ha detto: «Un giocatore fuori categoria, non gioca a calcio ma lo disegna, lo ricama, lo guardi e non puoi che innamorarti. Quando è in queste condizioni diventa un’ossessione per gli avversari e una goduria per i compagni».