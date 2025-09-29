"L'Inter dimentica le due sconfitte consecutive e riprende una posizione credibile in campionato con vista sul vertice, ancora con Martinez in porta. Chissà se Sommer sia diventato il portiere di coppa del mercoledì. I nerazzurri vincono con le reti di Lautaro ed Esposito, le stelle di oggi e domani. Partita mai in discussione, l'Inter l'ha giocata da padrona. La grande novità è che Lautaro ed Esposito all'inizio sembravano in alternativa, ma sembra che Pio Esposito sia ora diventato a tutti gli effetti il terzo attaccante nerazzurro. E' un giocatore già pronto per essere protagonista nell'Inter e crescerà".

"Con l'Inter si fa un discorso ai limiti del surreale e del paradosso: si accusa Chivu di seguire la linea di Simone Inzaghi. In realtà sta gestendo la situazione con intelligenza ed esperienza. E' una squadra che lui ha preso dopo la sciagura di Champions e il campionato gettato via. Non è un'Inter presa all'apice, ma una squadra che doveva essere ricostruita e Chivu ha scelto una linea che non va banalizzata. Sta inserendo i nuovi acquisti senza mandarli allo sbaraglio. Sulla carta quella di ieri non era una partita scontata".