Sabatini: “Calvarese-Irrati hanno sbagliato tutto. Conte? Il vero problema è…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così la prestazione negativa di Calvarese in Juventus-Inter di sabato: "Delle decisioni di Calvarese avrei dato tutto al contrario, forse anche la bravura di Irrati, definito il più bravo al mondo, va aggiornata al 2021, non è più quella del 2018. Quante volte nelle mischie in area ci sono difensori che non guardano il pallone? Il tocco di Darmian su Chiellini è lieve. Per me Calvarese e Irrati hanno sbagliato tutti gli episodi. Conte? Se lui chiede le strategie fa quello che fanno tutti gli allenatori scrupolosi. Il vero problema è che se la risposta di Zhang non è netta e definitiva, allora non so rispondere: Conte ha un contratto, però c'è da capire che lui è arrivato con altre prospettive".