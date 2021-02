Sabatini: “Nessun centrocampista Juve giocherebbe nell’Inter. Arthur? Farebbe tribuna”

Il confronto effettuato dal giornalista negli studi di Mediaset tra i reparti centrali di nerazzurri e bianconeri

Sandro Sabatini, tra gli ospiti di Pressing in onda su Italia 1, ha parlato delle chance scudetto dell'Inter di Conte dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Lazio. Queste le sue considerazioni: "L'Inter è la squadra più forte del campionato e adesso sfrutterà la settimana intera per allenarsi. Nessuno dei centrocampisti della Juventus giocherebbe al posto dei centrocampisti schierati da Conte contro la Lazio. Arthur? Per me farebbe tribuna nell'Inter".