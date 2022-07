Sabatini: “Clausola Dybala con la Roma? Tendo a sminuirla perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma: "La clausola di Dybala io tendo a sminuirla. È un dettaglio. Se le cose andranno bene, sarà facile per la Roma trattenere il calciatore. Dybala è nella stessa situazione in cui l’anno scorso si sono trovati Abraham e Mourinho, potevano inizialmente avere diffidenza nella Roma ma se le cose vanno come devono, Paulo si innamorerà della Roma quanto loro. Se poi non entri in Champions e fai un campionato negativo è chiaro che pensi alla clausola. Ma se la Roma entra tra le prime quattro e fa il suo percorso dignitoso, Dybala ha trovato la squadra e l’ambiente perfetto. Non avrà voglia di sfruttare la clausola".